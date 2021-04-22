В Молдове отменяется комендантский час

С 26 апреля, будет отменен комендантский час, действующий сегодня с 23.00 до 5.00.

Об этом сообщил врио премьер-министра Аурелиу Чокой по итогам онлайн-заседания Комиссии.

Кроме того, принято решение о возобновлении, с 26 апреля, профессиональных стажировок и практик средних специальных и высших учебных заведений.

Со 2 мая, будет возобновлена театрально-концертная деятельность при максимальной заполняемости залов на 30%, с возможным увеличением заполняемости залов в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В то же время, с 25 апреля по 11 мая религиозные службы будут разрешены только на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра между прихожанами и других санитарно-эпидемиологических норм.