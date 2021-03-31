В Молдове введен режим Чрезвычайного положения на 2 месяца

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Парламентское большинство в составе партий Игоря Додона и Илана Шора приняло решение о введении режима Чрезвычайного положения на ближайшие 60 дней.

Чрезвычайное положение "из-за угрожающей эпидемиологической обстановки" вводится с 31 марта.


Очевидно, все же, что режим был введен с целью недопущения роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов, которые запрещаются в период ЧП.


Согласно закону, на период режима Чрезвычайного положения могут быть приняты такие меры, как:

  • предварительная эвакуация граждан из опасных для жизни зон и обязательное обеспечение их местами постоянного или временного проживания;
  • введение особого режима въезда в страну и выезда из нее;
  • установление особого режима работы хозяйствующих субъектов и госучреждений;
  • введение особых правил использования средств телекоммуникации.

Примечательно, что решение о введении режима Чрезвычайного положения было объявлено после того, как накануне об этом тайном намерении властей объявил лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый.


Усатый отметил, что таким образом Додон и Шор намерены оттянуть на 60 дней решение о роспуске парламента и, соответственно, скорейшее решение о проведении досрочных парламентских выборов, которые не могут быть объявлены в период Чрезвычайного положения.

Да!
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