В Молдове введен режим Чрезвычайного положения на 2 месяца

Чрезвычайное положение "из-за угрожающей эпидемиологической обстановки" вводится с 31 марта.

Очевидно, все же, что режим был введен с целью недопущения роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов, которые запрещаются в период ЧП.

Согласно закону, на период режима Чрезвычайного положения могут быть приняты такие меры, как:

предварительная эвакуация граждан из опасных для жизни зон и обязательное обеспечение их местами постоянного или временного проживания;

введение особого режима въезда в страну и выезда из нее;

установление особого режима работы хозяйствующих субъектов и госучреждений;

введение особых правил использования средств телекоммуникации.

Примечательно, что решение о введении режима Чрезвычайного положения было объявлено после того, как накануне об этом тайном намерении властей объявил лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый.

Усатый отметил, что таким образом Додон и Шор намерены оттянуть на 60 дней решение о роспуске парламента и, соответственно, скорейшее решение о проведении досрочных парламентских выборов, которые не могут быть объявлены в период Чрезвычайного положения.