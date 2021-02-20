В Молдову поступят полмиллиона фунтов стерлингов из украденных семьей Филата денег

Об этом посол Великобритании в Молдове Стивен Фишер сообщил в пятницу, на встрече с врио премьер-министра Аурелом Чокоем.

Фишер отметил, что речь идет о сумме в 456 068 фунтов стерлингов (более 635 тысяч долларов – Ред.), находящихся на банковских счетах гражданина Республики Молдова Луки Филата.

"Возврат указанной суммы в соответствии с положениями Конвенции ООН против коррупции будет произведен соответствующим органам Республики Молдова на проекты в интересах граждан", - говорится в пресс-релизе правительства по итогам встречи с послом Великобритании в Молдове.

Счета сына Филата в Великобритании были заморожены в мае 2018 года после того, как следователи британского Национального агентства по борьбе с оргпреступностью объявили о подозрении, что деньги происходят из незаконных операций.

В ноябре 2019 года, Лондонский суд отклонил апелляцию сына экс-премьера Молдовы Луки Филата, не сумевшего доказать законное происхождение средств.