В Молдову поступят полмиллиона фунтов стерлингов из украденных семьей Филата денег

0
3240
21

Британский посол известил власти Молдовы о решении перевести конфискованные у сына осужденного за коррупцию экс-премьера Молдовы Владимира Филата в Казначейство Молдовы.

Об этом посол Великобритании в Молдове Стивен Фишер сообщил в пятницу, на встрече с врио премьер-министра Аурелом Чокоем.


Фишер отметил, что речь идет о сумме в 456 068 фунтов стерлингов (более 635 тысяч долларов – Ред.), находящихся на банковских счетах гражданина Республики Молдова Луки Филата.


"Возврат указанной суммы в соответствии с положениями Конвенции ООН против коррупции будет произведен соответствующим органам Республики Молдова на проекты в интересах граждан", - говорится в пресс-релизе правительства по итогам встречи с послом Великобритании в Молдове.


Счета сына Филата в Великобритании были заморожены в мае 2018 года после того, как следователи британского Национального агентства по борьбе с оргпреступностью объявили о подозрении, что деньги происходят из незаконных операций.


В ноябре 2019 года, Лондонский суд отклонил апелляцию сына экс-премьера Молдовы Луки Филата, не сумевшего доказать законное происхождение средств.

Да!
Скопироватьhttps://omg.md/p/40906

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined