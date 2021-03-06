В Молдову продолжают летать самолеты из Великобритании

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Несмотря на заявления властей об обнаружении в Молдове британского штамма коронавируса, авиасообщение с этой страной является одним из самых интенсивных.

Только в субботу ожидается прилет в Кишиневский аэропорт трех регулярных авиарейсов из Лондона. В общей сложности, только за один день этим рейсами прилетят в Молдову не менее 400 человек.


Врио премьер-министра Аурелиу Чокой сообщил, что в связи с обнаружением британского штамма COVID-19 правительство может запросить у парламента введение более жесткого режима безопасности.


Примечательно, что это происходит на фоне объявленного в Молдове, с 1 марта, режима чрезвычайной ситуации


3 марта, врио премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой заявил в эфире телеканала JurnalTV, что в Молдове уже подтверждены случаи заражения британским штаммом коронавируса.


Он уточнил, что анализы некоторых пациентов были отправлены в Германию, и было предварительно подтверждено наличие британского штамма. В данный момент власти ожидают документ с официальным подтверждением анализов.


В последние недели, количество зараженных коронавирусом резко увеличилось, достигнув 1800 человек в сутки. Количество смертельных случаев от коронавируса уже выше 20-24 в сутки.

Да!
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