В Молдову продолжают летать самолеты из Великобритании

Только в субботу ожидается прилет в Кишиневский аэропорт трех регулярных авиарейсов из Лондона. В общей сложности, только за один день этим рейсами прилетят в Молдову не менее 400 человек.

Врио премьер-министра Аурелиу Чокой сообщил, что в связи с обнаружением британского штамма COVID-19 правительство может запросить у парламента введение более жесткого режима безопасности.

Примечательно, что это происходит на фоне объявленного в Молдове, с 1 марта, режима чрезвычайной ситуации

3 марта, врио премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой заявил в эфире телеканала JurnalTV, что в Молдове уже подтверждены случаи заражения британским штаммом коронавируса.

Он уточнил, что анализы некоторых пациентов были отправлены в Германию, и было предварительно подтверждено наличие британского штамма. В данный момент власти ожидают документ с официальным подтверждением анализов.

В последние недели, количество зараженных коронавирусом резко увеличилось, достигнув 1800 человек в сутки. Количество смертельных случаев от коронавируса уже выше 20-24 в сутки.