В Москве прощаются с легендарным актером Андреем Мягковым

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым проходит в Московском художественном театре им. А.П.Чехова. Как сообщается на сайте Театра, артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.



Мягков окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году, затем поступил в «Современник», а в 1977 году перешел в МХАТ. После раскола театра в 1987 году он остался с Олегом Ефремовым в МХТ им. А.П.Чехова.



Андрей Мягков сыграл в десятки работ в кино, а самые известные из них - роли в ставших культовыми фильмах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман".