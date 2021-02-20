В Москве прощаются с легендарным актером Андреем Мягковым

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Советский и российский актер Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет в ночь на 18 февраля.

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым проходит в Московском художественном театре им. А.П.Чехова. Как сообщается на сайте Театра, артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Мягков окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году, затем поступил в «Современник», а в 1977 году перешел в МХАТ. После раскола театра в 1987 году он остался с Олегом Ефремовым в МХТ им. А.П.Чехова.

Андрей Мягков сыграл в десятки работ в кино, а самые известные из них - роли в ставших культовыми фильмах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман".

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