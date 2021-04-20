В Национальной армии все больше наркоманов

Как сообщила пресс-служба полиции, марихуана продавалась ими по цене от 150 до 200 леев за грамм. При обыске, у них были обнаружены наркотики почти на 400 тысяч леев.

Подозреваемые находились два месяца в разработке Управления по борьбе с наркотиками Национальной следственной инспекции.

В результате обысков, проведенных на дому и в автомобилях подозреваемых, сотрудники полиции обнаружили более двух килограммов марихуаны и деньги от продажи наркотиков.

В свою очередь, покупавшие наркотики военнослужащие находятся под уголовным преследованием за хранение наркотиков. По данным полиции, у них было обнаружено "несколько десятков граммов наркотиков".

В феврале этого года, в Кишиневе был задержан сотрудник Генерального инспектората карабинеров МВД, а также его сообщник, по подозрению в продаже наркотиков (LSD, марихуана, гашиш и экстази).

По месту жительства второго подозреваемого полицейские нашли 800 доз LSD, 200 граммов марихуаны, пять граммов гашиша, блистер экстази, весы и приборы для упаковки наркотических средств. Оценочная стоимость товара около 200 тысяч леев.

Тогда было установлено, что карабинер продавал наркотики в том числе и военнослужащим-контрактникам Генерального инспектората карабинеров.