В Петербурге профессор уволен из университета за отрицание Холокоста

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Профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Владимир Матвеев уволен из-за своих публичных выступлений, в которых отрицал Холокост.

Как сообщает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе СПбГЭУ.


"Профессор Владимир Матвеев больше не работает в СПбГЭУ", - рассказал представитель пресс-службы.


В ходе своей лекции профессор, в частности, подвергал сомнению масштабы холокоста и общеизвестные факты по методологии античеловеческих деяний организаторов массовых убийств в концентрационных лагерях нацистской Германии.


«Если мы говорим о газовых камерах, то зондер-команды, которые выносили трупы, все бы там позаражались», - в частности, заявлял Матвеев в интервью Санкт-Петербургскому изданию «Фонтанка».


Ранее на сайте Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга сообщалось, что Матвеев провел семинар для заместителей директоров школ Ленинградской области в преддверии Дня памяти жертв Холокоста. Лектор рассказал, что Холокост - миф, его жертвы - преступники, а печи Освенцима использовались для дезинфекции. После этого главный раввин Санкт-Петербурга Менахем Певзнер потребовал разобраться в случившемся, считая недопустимым, что людям, придерживающихся таких взглядов, доверили преподавательскую работу.


Затем, в СЗИУ РАНХиГС сообщили, что руководство института считает неприемлемым продолжение его работы в вузе. В СПбГЭУ отметили, что увольнение преподавателя в этом случае может стать адекватной мерой.

Да!
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