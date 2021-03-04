В Приднестровье поступят 70 тысяч доз вакцины Спутник V

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Российская вакцина "Спутник V" поступит в Приднестровье в два этапа.

Об этом сообщил лидер региона Вадим Красносельский, выступая на заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавируса.


Красносельский заявил, что по поводу поставки российской вакцины в Приднестровье "есть договоренности", не уточнив, с кем именно достигнута подобная договоренность и когда начнутся поставки.


По его словам, ожидается поставка в два этапа 70000 доз "Спутник V", а вакцинировать будут исключительно по желанию.


В первую очередь, будут вакцинированы врачи, учителя, военные, а также люди преклонного возраста, находящиеся в группе риска.


Красносельский также сообщил, что в Приднестровье ожидается поставка 1810 доз вакцин "AstraZeneca", из поставленного в Молдову гуманитарного груза вакцин из Румынии, назвав эти вакцины "из гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения".


В Приднестровье зарегистрирован 1601 носитель инфекции. 904 из них проходят лечение в стационарных условиях.

Да!
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