В Приднестровье поступят 70 тысяч доз вакцины Спутник V

Об этом сообщил лидер региона Вадим Красносельский, выступая на заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавируса.

Красносельский заявил, что по поводу поставки российской вакцины в Приднестровье "есть договоренности", не уточнив, с кем именно достигнута подобная договоренность и когда начнутся поставки.

По его словам, ожидается поставка в два этапа 70000 доз "Спутник V", а вакцинировать будут исключительно по желанию.

В первую очередь, будут вакцинированы врачи, учителя, военные, а также люди преклонного возраста, находящиеся в группе риска.

Красносельский также сообщил, что в Приднестровье ожидается поставка 1810 доз вакцин "AstraZeneca", из поставленного в Молдову гуманитарного груза вакцин из Румынии, назвав эти вакцины "из гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения".

В Приднестровье зарегистрирован 1601 носитель инфекции. 904 из них проходят лечение в стационарных условиях.