В Приднестровье продлено разрешение на въезд до 1 июня

Об этом сообщил лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в своем телеграм-канале.

"Учитывая, что заболеваемость коронавирусом среди приднестровцев пошла на убыль, считаю возможным продлить период действия допандемийных правил пересечения приднестровской границы как минимум до 1 июня. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, развитие которой зависит от сознательности каждого", - написал Красносельский.

Ранее, власти региона объявили о разрешении въезда в Приднестровья "по допандемийным правилам" в период с 30 апреля по 11 мая.