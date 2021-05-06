В Приднестровье продлено разрешение на въезд до 1 июня

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Пересечение границ региона будет разрешено "как минимум" до 1 июня.

Об этом сообщил лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в своем телеграм-канале.


"Учитывая, что заболеваемость коронавирусом среди приднестровцев пошла на убыль, считаю возможным продлить период действия допандемийных правил пересечения приднестровской границы как минимум до 1 июня. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, развитие которой зависит от сознательности каждого", - написал Красносельский.


Ранее, власти региона объявили о разрешении въезда в Приднестровья "по допандемийным правилам" в период с 30 апреля по 11 мая.

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