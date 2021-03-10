В России ограничена работа соцсети Twitter

Как говорится в пресс-релизе ведомства, причиной этих мер названа "защита российских граждан и принуждение интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации".

В сообщении Роскомнадзора говорится, что "интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств". Общее число не удаленных, вопреки требованию ведомства, постов превышает 3 тысячи.

"В соответствии с законом, распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз" - говорится в сообщении. В случае если корпорация Twiiter, как утверждает ведомство, продолжит игнорировать закон, возможно ужесточение мер вплоть до блокировки.

Роскомнадзор уже называл Twitter "злостным нарушителем" российского законодательства, запрещающего распространение противоправной информации. 5 марта ведомство сообщило, что им составлены протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube.

По данным SimilarWeb, сайт Twitter — 21-й по популярности в России.