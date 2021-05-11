В Румынии аптеки привлечены к тестированию населения на коронавирус

На основании теста, аптеки будут выдавать пациентам подписанный в электронном виде документ о тестировании. Кроме того, аптеки также будут обязаны передавать результаты уездным управлениям здравоохранения.

"Тестирование играет ключевую роль в ограничении распространения вируса SARS-CoV-2. Правильное использование экспресс-тестов в большом количестве и обеспечение короткого времени между необходимостью тестирования и возможностью провести тест играет важную роль в ограничении распространения вируса. Благодаря этим правилам люди, у которых есть подозрения или симптомы, смогут быстро пройти тест доступным и безопасным способом", - считает министр здравоохранения Румынии.

Обучение задействованного в тестировании персонала будет организовано бесплатно. С целью организации процесса тестирования, аптекам разрешено размещать в непосредственной близости от них палатки или тест-кабины.