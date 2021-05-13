В Румынии отменяется целый ряд ограничений

С 15 мая, отменяется обязательное ношение защитных масок на улице, за исключением территорий рынков. Также отменяется комендантский час, действовавший в ночное время.

Отменяются и ограничения на деятельность предприятий, которые возвращаются к обычному распорядку работы.

Кроме того, разрешается проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе с присутствием болельщиков, количество которых должно быть не более 25% мест на стадионах.

С 1 июня, будет разрешено проведение свадеб и других семейных торжеств. На открытом воздухе в них могут участвовать до 70 человек, а в помещениях – до 50 человек. В то же время, если организатор торжеств гарантирует, что все участники вакцинированы, ограничения отменяются полностью.

Ограничения будут отменены и в случае спортивных мероприятий, если все их участники вакцинированы.