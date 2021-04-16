В Румынии растет количество заражений новыми штаммами коронавируса

Как сообщает издание Evenimentul zilei, согласно последней официальной статистике, в Румынии растет число случаев инфицирования новыми штаммами SARS-CoV-2.

Органы здравоохранения подтвердили почти 1000 новых случаев заражения модифицированными вариантами коронавируса на территории Румынии. В большинстве случаев это заражение британским штаммом.

Национальный институт общественного здравоохранения (INSP) выявил еще 863 случая заражения новыми вариантами SARS-CoV-2. Согласно информации, предоставленной институтом, это статистика на 11 апреля. Из новых зарегистрированных случаев 857 случаев - это заражение британской версией (B.1.1.7), а четыре - заражением южноафриканской версией (B.1.351). Также, по данным INSP, в двух других случаях это инфекция бразильским вариантом (P.1).

Согласно INSP, один из случаев заражения новым штаммом был подтвержден генетической линией B.1.1.7, в которой была обнаружена мутация E484K. Об этом случае сообщается в уезде Сучава.

E484K сам по себе не является новым вариантом, но представляет собой мутацию, которая была первоначально идентифицирована в южноафриканском варианте (B.1.351), затем в бразильском варианте B.1.1.28 (отличном от VOC B.1.351) и совсем недавно, в британском (B.1.1.7). Мутация находится в спайковом белке и, по-видимому, влияет на иммунный ответ организма. Это снижает эффективность вакцины против SARS-CoV-2 у людей, инфицированных штаммами с этой мутацией.

По данным INSP, до 11 апреля частота подтверждения с различными вариантами SARS-CoV-2, вызывающими беспокойство, составляла 63%.

Из 27 подтвержденных случаев смерти от вариантов SARS-CoV-2, во всех случаях это был британский штамм (B.1.1.7).