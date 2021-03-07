В Швейцарии будет введен запрет на ношение паранджи

За запрет проголосовало большинство из 26 кантонов Швейцарской конфедерации.

Согласно окончательным данным, за введение ограничений проголосовали около 51,21 жителей Швейцарии, против - 48,7. В голосовании участвовали 51,4 процента граждан страны.

Запрет коснется не только традиционной одежды мусульманских женщин - никаба и паранджи, но и балаклав, которые носят, например, футбольные фанаты и некоторые участники демонстраций.

После утверждения итогов референдума предписание о видах одежды в общественных местах появится в конституции Швейцарской Конфедерации.

Инициатива о запрете на бурку принадлежит депутатам правого крыла национал-консервативной Народной партии Швейцарии. Исключением станут лишь массовые религиозные мероприятия.

В Швейцарии в 2009 году запретили сооружение новых минаретов в 300 мечетях страны. В стране с 8,6 млн жителей, 450 тысяч из которых исповедуют ислам, существует лишь 4 минарета.