В Швейцарии будет введен запрет на ношение паранджи

0
123
4

На проведенном в воскресенье референдуме победили сторонники запрета одежды и головных уборов, полностью скрывающих лицо.

За запрет проголосовало большинство из 26 кантонов Швейцарской конфедерации.


Согласно окончательным данным, за введение ограничений проголосовали около 51,21 жителей Швейцарии, против - 48,7. В голосовании участвовали 51,4 процента граждан страны.


Запрет коснется не только традиционной одежды мусульманских женщин - никаба и паранджи, но и балаклав, которые носят, например, футбольные фанаты и некоторые участники демонстраций.


После утверждения итогов референдума предписание о видах одежды в общественных местах появится в конституции Швейцарской Конфедерации.


Инициатива о запрете на бурку принадлежит депутатам правого крыла национал-консервативной Народной партии Швейцарии. Исключением станут лишь массовые религиозные мероприятия.


В Швейцарии в 2009 году запретили сооружение новых минаретов в 300 мечетях страны. В стране с 8,6 млн жителей, 450 тысяч из которых исповедуют ислам, существует лишь 4 минарета.

Да!
Скопироватьhttps://omg.md/p/40987

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined