В списках партии Санду нашлось место и для ставленника Андронаки

Известно, что он был избран в парламент по Кагульскому одномандатному округу при финансовой поддержке приближенного к олигарху Владимиру Плахотнюку депутата Владимира Андронаки.
В свою бытность председателем Кагульского района, Гроза практически открыто сотрудничал с Демпартией Плахотнюка, участвуя в ее исключительно партийных мероприятиях.
В этот же период, он устроил свою невестку в Службу по связям с общественностью. Согласно предоставленным агентству бухгалтерским ведомостям на зарплату, его невестка получала не самую плохую зарплату не только для Кагула, но и для Кишинева – более 10600 леев в месяц.
На предоставленной агентству фотографии также видно, что Гроза привлек свою невестку и в ходе предвыборной кампании на выборах в нынешний парламент.
В предвыборном списке партии PAS Гроза фигурирует под номером 16.
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