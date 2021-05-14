В списках партии Санду нашлось место и для ставленника Андронаки

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Избранный в действующий парламент в качестве «независимого» депутата Ион Гроза появился в предвыборном списке партии PAS Майи Санду.

Известно, что он был избран в парламент по Кагульскому одномандатному округу при финансовой поддержке приближенного к олигарху Владимиру Плахотнюку депутата Владимира Андронаки.


В свою бытность председателем Кагульского района, Гроза практически открыто сотрудничал с Демпартией Плахотнюка, участвуя в ее исключительно партийных мероприятиях.

В этот же период, он устроил свою невестку в Службу по связям с общественностью. Согласно предоставленным агентству бухгалтерским ведомостям на зарплату, его невестка получала не самую плохую зарплату не только для Кагула, но и для Кишинева – более 10600 леев в месяц.


На предоставленной агентству фотографии также видно, что Гроза привлек свою невестку и в ходе предвыборной кампании на выборах в нынешний парламент.

В предвыборном списке партии PAS Гроза фигурирует под номером 16.

Да!
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