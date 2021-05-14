В списках партии Санду нашлось место и для ставленника Андронаки

Известно, что он был избран в парламент по Кагульскому одномандатному округу при финансовой поддержке приближенного к олигарху Владимиру Плахотнюку депутата Владимира Андронаки.

В свою бытность председателем Кагульского района, Гроза практически открыто сотрудничал с Демпартией Плахотнюка, участвуя в ее исключительно партийных мероприятиях.