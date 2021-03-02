В Украине считают незаконным выход Молдовы к Дунаю

Об этом заявил мэр украинского города Рени Игорь Плехов в интервью изданию Izmail.es.

Украинский чиновник убежден, что "в своё время украинская территория для строительства порта была передана соседнему государству незаконно". Он утверждает, что раньше эта территория была частью Ренийского района, а сейчас, по мнению городского головы, порт Джурджулешты с правовой точки зрения занимает землю Ренийской громады. Более того, чиновник настаивает, что на сегодняшний день нет никаких документальных подтверждений того, что местные органы власти своими решениями легализовали передачу этого земельного участка Молдове.

"Я сейчас усердно работаю с одесскими юристами, чтобы точно определить и закрепить границы нашей громады. Но уже и так понятно, что границы Ренийской ОТГ доходят до устья реки Прут, то есть до государственной границы с Молдовой. Нет никаких законных оснований для передачи ренийской земли Молдове. Я общался на эту тему с пограничниками и другими ведомствами. Да, официально они не готовы со мной согласиться, но неофициально поддерживают мою постановку вопроса. Во всяком случае, в нормативных документах бывшего Ренийского района нигде не записано, что местные власти отказались от участка дунайского берега в пользу соседней республики", - заявил Плехов

Мэр Рени отметил, что "та земля, на которой сегодня расположен порт Джурджулешты, должна считаться территорией Ренийской громады". "И я буду добиваться, чтобы молдавский порт платил нам за аренду этой земли. Раз уж в Украине состоялась децентрализация власти, и раз уж громады получили больше полномочий и прав, то почему наша община не может этим воспользоваться? Как бы то ни было, моё дело – поднять вопрос на уровне украинской центральной власти и заставить руководство Джурджулештского порта доказывать, на каком основании они находятся на ренийской земле", - заявил он, добавив, что "молдавский порт никуда не исчезнет, но если так случилось, что он построен на территории Украины, то пусть хотя бы платит за аренду земли".

В этой связи он намерен обратиться к президенту Украины, в Службу безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины. "Пусть разбираются, насколько законно украинская территория в районе Джурджулешт была передана Молдове. В любом случае очевидно, что это было сделано с грубейшим нарушением Конституции Украины, которая предусматривает, что всякое изменение территории Украины может состояться только по итогам всенародного референдума. Как известно, референдума не было. Соответственно, по Конституции, земля под портом Джурджулешты – это территория Украины", - отметил украинский чиновник.

Мэр Рени считает, что Молдова "выменяла" у Украины 7,7 км участка дороги вблизи Паланки на по праву принадлежащий Молдове же выход к Дунаю в Джурджулештах.

"К тому же, вопрос касается не только украинской территории, переданной соседнему государству, но и спасения Ренийского порта. Но о каком спасении нашего порта можно говорить, если у нас в тылу развивается молдавский порт? Надо будет – поеду в Киев и буду сидеть под Верховной Радой или под Кабмином с плакатом", - добавил городской голова Ренийской общины.

Известно, что тезис о "передаче Молдове 400 метров дунайского берега в Джурджулештах" часто используется украинскими политиками и рядом официальных лиц. Исходя из этой позиции, Украина настаивает на передаче ей и не только права собственности над участком автодороги в Паланке, но и территории под автодорогой , несмотря на то, что в соглашении указано, что "переданный участок является собственностью Украины на территории Республики Молдова".

В то же время, известно, что в момент начала работы молдо-украинской демаркационной комиссии в середине 90-х годов, наличие у Молдовы выхода к Дунаю не ставилось под сомнение, а стороны лишь спорили о протяженности молдавского берега, который по различным данным имел около 980 метров. Впоследствии, в результате ряда сомнительных сделок за Молдовой были закреплены лишь 400 метров берега на Дунае, где и был построен Международный морской порт.

Молдова является членом Дунайской комиссии, а территории от устья Дуная и Прута (дальше Джурджулешт в сторону Измаила) до устья Днестра отошли к Украине лишь после 1940 года.