В Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации

Как сообщает "Голос Америки", об этом заявил Белый дом после того, как власти предупредили об угрозах безопасности во время инаугурации избранного президента Джо Байдена на следующей неделе.

"Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям города по реагированию на экстренные обстоятельства, связанные с инаугурацией президента", - говорится в сообщении Белого дома.

Национальная гвардия США может задействовать до 15 тыс. своих военнослужащих в рамках усиления мер безопасности в Вашингтоне.Режим ЧС введен в Вашингтоне на две недели, с 11 по 24 января. Инаугурация Байдена состоится 20 января на ступенях Капитолия.