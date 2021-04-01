Владимир Познер спровоцировал беспорядки в Грузии

Как сообщает РБК, Познер в четверг рано утром из Грузии, где изначально планировал пробыть до 3 апреля и отпраздновать свой день рождения.

Минувшей ночью протестующие устроили митинг у гостиницы, в которой остановился журналист, и забросали здание яйцами.

Сам отель, где остановился Познер и его гости, оштрафовали на 10 тыс. лари (более 64 тыс. долл.) за нарушение ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Полиция сообщила, что журналиста и его спутников также оштрафуют.

Позже, Познер перебрался в другую гостиницу, однако около нее также собрались митингующие. Они заявили, что намерены остаться возле отеля на всю ночь и продолжить протест.

"Мы не планируем расходиться и будем здесь до тех пор, пока те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут нашу страну. Пройдут непрерывные акции", — сказал лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили. Помимо Тбилиси протесты прошли в Батуми.



Депутат парламента Елена Хоштария и член партии «Лело для Грузии» Григол Гегелия заявили, что визит журналиста в страну недопустим из-за его позиции по ситуации в Абхазии и Южной Осетии. В 2017 году Познер говорил, что, по его мнению, жители Абхазии не хотели быть частью Грузии. "И хотя это, конечно, не научное исследование, но такое у меня было ощущение, что вообще абхазцы не особенно хотели быть частью Грузии", — сказал он.