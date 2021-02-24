Владимир Путин ужесточил санкции за неповиновение силовикам на митингах

Также были введены штрафы за распространение информации об иностранных агентах и созданных ими материалах без указания на их статус.



Документ, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях, опубликован на официальном портале правовой информации.



Как сообщает РБК, максимальная санкция за неповиновение силовикам остается прежней — 15 суток ареста. Однако штраф увеличивается с текущих 500 — 1 тыс. руб. до 2 тыс. — 4 тыс. руб. Также появляется возможность назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Повторное невыполнение требований полицейских, сотрудников ФСБ или госохраны во время массового мероприятия будет наказываться штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. руб., максимальная санкция прежняя — 30 суток ареста.



Воспрепятствование выполнению служебных обязанностей силовиков повлечет штраф: для граждан в размере от 10 до 20 тыс. руб., либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы (от 100 до 200 часов). Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч рублей.



За перечисление денег на проведение массовой акции лицом, которое не имеет на это права (например, иноагентом), вводится штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей (от 15 до 30 тыс. для должностных лиц, от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц).



В части закона, касающегося регулирования деятельности иностранных агентов, прописано увеличение штрафов за распространение материалов с их упоминанием без маркировки. Если указание на статус иноагента в материале СМИ будет отсутствовать, то может быть наложен штраф от 2 до 2,5 тыс. руб. для граждан, от 4 до 5 тыс. руб. для должностных лиц и от 40 до 50 тыс. руб. для юридических лиц.