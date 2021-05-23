Власти Белоруссии посадили самолет с целью ареста основателя телеграм-канала NEXTA

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Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске по требованию белорусских властей, после поданного пилотами сигнала о заложенной бомбе.

На борту находился журналист, бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. После ухода из Nexta, Протасевич редактировал другой оппозиционный канал «Беларусь головного мозга».


В аэропорту Минска Роман Протасевич был сразу арестован, а пассажиры были подвергнуты повторному досмотру.


Как сообщила представитель пресс-службы аэропорта, «о минировании сообщили пилоты». «Самолет успешно приземлился, информация о минировании не подтвердилась», - добавила она.


В то же время, NEXTA сообщила, что, по предварительной информации, во время полета сотрудники КГБ Беларуси устроили драку с экипажем, настаивая, что на борту находится взрывное устройство. В итоге экипаж был вынужден запросить экстренную посадку.


По данным официальных белорусских СМИ, о ситуации с самолетом было доложено Александру Лукашенко. Более того, именно он отдал приказ разворачивать самолет от белорусско-литовской границы и сажать в Минске. Для этого, в воздух был поднят самолет МиГ-29 белорусских ВВС.


Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал срочно освободить Протасевича, назвав инцидент "беспрецедентным", а в МИД Литвы вызван временный поверенный в делах Беларуси.


"Гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, был принудительно приземлен в Минске. В самолете был белорусский политический активист. Он арестован. За этими действиями стоит режим. Я требую срочно освободить Романа Протасевича!", - заявил Науседа.


В ноябре 2020-го Роман Протасевич был включен белорусским КГБ в список физических лиц, причастных к террористической деятельности.


Официально белорусские власти не связывают посадку самолёта с последующим задержанием Протасевича.

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