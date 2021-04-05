Власти Бельц вынуждены исправлять ошибки центральных властей в борьбе с COVID-19

0
181
4

Бельцкая муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям отказалась от предложенного центральными властями риска дополнительного заражения жителей Бельц и медработников.

Мэр Бельц Ренато Усатый сообщил в соцсетях, что местная комиссия по чрезвычайным ситуациям проголосовала за то, чтобы перед каждым из шести Центров здоровья в Бельцах, а также в пригородах Садовом и Елизаветовке установить палатки спасателей.


Именно в этих палатках, а не как предложили центральные власти – в неприспособленных помещениях поликлиник, медработники будут делать экспресс-тесты на COVID-19 пациентам с явными симптомами заболевания.


Комментируя это решение, мэр Бельц объявил, что такой способ тестирования оградит от риска заразиться не только других посетителей Центров здоровья, но и самих медработников, которые попросили найти способ решения этого вопроса, так как опасаются большого наплыва инфицированных.


Указанные палатки были срочно запрошены на законных основаниях в Департаменте по чрезвычайным ситуациям и уже установлены на улицах второго по значению города Молдовы.


Поступившие экспресс-тесты на COVID-19 были приобретены при финансовой поддержке Всемирного банка.

Да!
Скопироватьhttps://omg.md/p/41069

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined