Власти Бельц вынуждены исправлять ошибки центральных властей в борьбе с COVID-19

Мэр Бельц Ренато Усатый сообщил в соцсетях, что местная комиссия по чрезвычайным ситуациям проголосовала за то, чтобы перед каждым из шести Центров здоровья в Бельцах, а также в пригородах Садовом и Елизаветовке установить палатки спасателей.

Именно в этих палатках, а не как предложили центральные власти – в неприспособленных помещениях поликлиник, медработники будут делать экспресс-тесты на COVID-19 пациентам с явными симптомами заболевания.

Комментируя это решение, мэр Бельц объявил, что такой способ тестирования оградит от риска заразиться не только других посетителей Центров здоровья, но и самих медработников, которые попросили найти способ решения этого вопроса, так как опасаются большого наплыва инфицированных.

Указанные палатки были срочно запрошены на законных основаниях в Департаменте по чрезвычайным ситуациям и уже установлены на улицах второго по значению города Молдовы.

Поступившие экспресс-тесты на COVID-19 были приобретены при финансовой поддержке Всемирного банка.