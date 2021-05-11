Власти Казани подтвердили гибель 7 детей и одной учительницы при стрельбе в школе

Об этом сообщила мэрия города.

"Стало известно, что погибла еще одна учительница (итого 8 человек, из которых семеро - дети). И еще четыре пострадавших к изначальным цифрам (сейчас их 20). Соболезнуем утрате, это страшная трагедия", - говорится в публикации мэрии в соцсетях.

Стрелявшим оказался 19-летний бывший ученик этой школы. Он использовал ружье, которым владел легально с 28 апреля этого года.

Несколько дней назад он завел телеграм-канал, в котором называл себя «богом», а утром перед стрельбой заявил, что «убьет огромное количество биомусора», после чего совершит самоубийство. После стрельбы администрация Telegram заблокировала канал.

После трагедии, президент России Владимир Путин дал поручение ужесточить правила владения оружия, разрешенного к гражданскому обороту.