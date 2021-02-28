Власти Кишинева не подчинятся решению правительства об ужесточении мер безопасности

Об этом дал понять мэр Кишинева Ион Чебан после заседания столичной Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

"Транспорт в Кишиневе и далее будет использоваться по максимуму, в эти выходные он будет работать, и скорее всего, в следующие выходные транспорт также будет курсировать. В течение этой недели все единицы транспорта будут выведены на линии.

Когда мы сокращаем количество транспортных единиц или ограничиваем движение, это приводит к скоплению людей на остановках и в транспорте. Сейчас у нас нет возможности с этим справиться", - сообщил мэр в соцсетях.

По его мнению, ограничение движения троллейбусов и автобусов создаст скопление людей на остановках и в салонах, что недопустимо. Выходом из ситуации может стать приобретение новых транспортных единиц.

26 февраля Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью приняла решение о введении "особого режима деятельности" в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации.

Новый режим продлится с 1 по 15 марта, а в этот период будет введен особый график движения общественного транспорта в Кишиневе, при полном прекращении его деятельности по субботам и воскресеньям.

Ужесточение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции связано с резким ростом заражения и ежедневного количества в среднем 20 летальных исходов от коронавируса.