Власти Молдовы напомнили свою `принципиальную позицию` в связи с действиями посла России

МИДЕИ Молдовы распространило пресс-релиз, в котором "уважительно напомнило" свою принципиальную позицию по поводу участия посла Олега Васнецова в работе министерства иностранных дел Приднестровья.

"Напоминаем требование кишиневских властей к аккредитованным в Республике Молдова дипломатам воздержаться от участия в организованных тираспольскими структурами мероприятиях с целью пропаганды и политических спекуляций этого региона Республики Молдова", - говорится в пресс-релизе.

В этой связи МИДЕИ требует от дипломатических миссий информировать ведомство, наряду с Бюро по реинтеграции, "об имевшихся контактах и содержании проведенных дискуссий".

Ранее агентство OMEGA сообщило, что 10 февраля посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов принял участие в работе коллегии внешнеполитического ведомства региона Приднестровья (в режиме видеоконференции).

Видимо, в виду торжественности для России, посол был в официальном мундире дипломатического работника Российской Федерации. На этом заседании, Васнецов выступил со своим обращением к присутствующим, среди которых был и глава региона Вадим Красносельский.

Примечательно, что в ходе коллегии, на которой присутствовал посол России в Молдвое, глава ведомства Виталий Игнатьев назвал Республику Молдова "несостоявшимся государством", нарушающим права человека.

Посольство Российской Федерации в Молдове ничего не сообщало об участии посла Васнецова в заседании `коллегии МИД` непризнанного региона.