Власти Молдовы признали выдачу поддельного паспорта офицеру ГРУ

Об этом говорится в пресс-релизе Агентства госуслуг.

В то же время, Генеральная прокуратура пока ничего не сообщила о планируемых действиях в отношении виновных в соответствующем преступлении.

Агентство государственных услуг признало, что паспорт с номером A3194368, выданный российскому военному разведчику на имя гражданина Молдовы Николая Попы, принадлежит третьему человеку, а лицо, на чье имя выдан паспорт, "не зарегистрировано в государственном регистре населения Республики Молдова".

"В связи с опубликованной информацией о паспорте гражданина Республики Молдова, выданном на имя Николая Попа, родившегося 18 июля 1979 года, Агентство государственных услуг уточняет, что лицо с указанными идентификационными данными не зарегистрировано в государственном регистре населения Республики Молдова. Паспорт гражданина Республики Молдова с номером A3194368 выдан на другое лицо", - говорится в пресс-релизе.

Ведомство отказалось сообщать имя этого человека, сославшись на требования закона о защите персональных данных.

В то же время, эта государственная структура не особо заботилась о "защите персональных данных" гражданина, чьим номером паспортом незаконно воспользовались для выдачи поддельного паспорта на государственном уровне.

Ранее Чешская полиция сообщила о розыске предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова. Их же британская разведка подозревает в причастности к отравлению российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Полиция сообщила, что в октябре 2014 года они были в Злинском крае Чехии. В регионе 16 октября 2014 года произошли взрывы складов с боеприпасами, в результате чего два человека погибли.

Впоследствии они въезжали с паспортами на имена гражданина Молдовы Николая Попы (18.07.1979) и гражданина Таджикистана Руслана Табарова (23.10.1975).

Известно, что "Петров" и "Боширов" оказались сотрудниками подразделения №29155 Главного Управления Генштаба ВС России Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой.

Власти Чехии также опубликовали копии паспортов, по которым российские военные разведчики въезжали в Чехию. Один из паспортов – молдавский, на имя Николая Попа, с фотографией человека, известного, как Александр Петров.