Власти не имеют решений по проблеме Железной дороги

Несколько десятков сотрудников ЖДМ из различных городов Молдовы протестовали два часа и были фактически проигнорированы властями.

Железнодорожники возмущены тем, что предприятие не платит им зарплату уже почти 4 месяца.

Никто из представителей высших органов власти не предоставил железнодорожникам решение проблемы. В Управлении ЖДМ, возглавляемом представителями Партии социалистов, вообще протестующих вообще проигнорировали.

Вышедший на встречу с главой профсоюза железнодорожников Генеральный секретарь Администрации президента Андрей Спыну сообщил, что проблему предприятия может решить только правительство. Он также отметил, что этот вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании Высшего совета безопасности.

В этот же день, акции протеста прошли на железнодорожных узлах Бессарабская, Окница, Бельцы, Унгены.

Это была первая общенациональная акция протеста железнодорожников за период независимости. Ранее железнодорожники не выходили на протесты из-за запрета на подобные акции, содержащегося в Транспортном кодексе Молдовы.

До этого, протесты проходили на Окницком, Бессарабском, Бельцком и Унгенском железнодорожных узлах.

Известно, что задолженность по зарплате на этом крупнейшем в Молдове госпредприятии составляет почти 70 миллионов леев.