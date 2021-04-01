Власти не справились с коррупцией при вакцинации

По данным президента Майи Санду, чиновники-родственники по всей стране под различными предлогами воспользовались поступившей для вакцинации медработников вакциной Pfizer.

Об этом Санду заявила в эфире телеканала JurnalTV, уточнив, что речь идет о почти 700 чиновниках по всей стране.

"Я удручена увиденным в последние дни и особенно тем, как распространяется вакцина Pfizer, которую мы получили в более меньшем количестве. Именно поэтому я потребовала, чтобы эта вакцина попала в дома престарелых. 688 человек, получивших первую дозу Pfizer, оказались из категории "родственники". Из них, 139 – всякого рода госслужащие", - отметила Санду.

Более того, она сообщила, что в ряде медучреждений вакциной Pfizer были вакцинированы родственники врачей. Кроме того, в обход плана вакцинации были привиты депутаты, госслужащие и местное начальство.

"Это постыдно и препятствует нашим усилиям по получению других пожертвований и убеждению производителей в том, что мы заслуживаем вакцины. Потому что, это свидетельство коррупции. В Кишиневском Центре семейных врачей Ботаники - 64 дозы вышли за пределы запланированной категории, т.е. 64 родственника, в Центре семейных врачей Бельц - 71 доза вакцины была введена в нарушение плана, в Кантемире - 35 доз пошли на всякого рода начальников", - заявила Майя Санду.

Ранее уже сообщалось о массовой вакцинации местных чиновников под предлогом "отказа медработников вакцинироваться" и "недопущения потери вакцины". Самые вопиющие случаи коррупции при вакцинации были отмечены в Единцах, Дрокии, Кагуле, Кантемире.