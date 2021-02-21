Власти переводят еще одно крупнейшее госпредприятие на сокращенный график

Агентству OMEGA передана копия Приказа, подписанного врио гендиректора "Пошта Молдовей" Виталия Захария, согласно которому с 23 февраля вводится сокращенный график развоза почтовых отправлений по стране.

Как и в случае с "Железной дорогой Молдовы", решение в отношении стратегически важного для страны предприятия принимается временно исполняющим долность Генерального директора.

Приказ временного директора был издан "в контексте экономического влияния на фоне ситуации всеобщей пандемии вируса COVID-19, исходя из структуры недельных объемов почты, с целью внедрения Плана по восстановлению финансово-экономической ситуации ГП "Пошта Молдовей" на 2021 год и согласно предоставленных врио Генерального директора прав".

Согласно приказу, изданному с грубым нарушением Закона о почтовой связи, теперь почта будет доставляться по Молдове лишь 4 раза в неделю.

В соответствии с этим же приказом, оплата труда почтовых работников будет осуществляться "согласно фактической трудовой занятости", что предполагает сокращение расходов на заработную плату.

В то же время, согласно ст.24 Закона о почтовой связи, "Пошта Молдовей" обязана обеспечить доставку и перевозку почты "не менее пяти раз в неделю".

Причиной для несоблюдения этих норм закона могут быть "условия, признанные центральным отраслевым органом чрезвычайными". Подобных документов со стороны отраслевого министерства не было издано.

Госпредприятие "Пошта Молдовей" является одним из крупнейших предприятий Молдовы, имеющих подразделения и сотрудников во всех населенных пунктах страны.