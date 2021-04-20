Власти Приднестровья разрешат въезд в регион с 30 апреля по 10 мая

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В регионе не будут вводить строгих ограничений на период Пасхальных праздников для желающих въехать и выехать из Приднестровья.

Об этом сообщил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.


"За год мы приобрели определенный опыт жизни в сложных эпидемиологических условиях. На этот раз, строгих ограничений вводить не будем. Жители республики смогут посетить места захоронений близких, принять участие в пасхальных службах, которые будут организованы на открытом воздухе", - написал в соцсетях Красносельский.


Более того, он уточнил, что на период с 30 апреля по 10 мая включительно будет возращен стандартный режим перемещения через приднестровскую границу – "в обоих направлениях" без согласования с Оперштабом.


В настоящий момент, приднестровские власти запрещают въезд в регион жителям правобережной Молдовы, не имеющим родственников в Приднестровье. Определяющую роль при разрешении на въезд и выезд из региона играет Оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Да!
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