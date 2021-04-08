Власти приняли очередное неадекватное решение в условиях Чрезвычайного положения

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В условиях введенного с 1 апреля режима Чрезвычайного положения из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации, правительство в отставке внезапно приняло решение об ослаблении режима въезда в Молдову.

Об этом заявил врио премьер-министра Аурелиу Чокой после проведенного в четверг заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.


Члены возглавляемой Чокоем Комиссии отменили один раздел Приложения №1 к предыдущему решению относительно представления отрицательного теста на COVID-19 при въезде в страну.


Теперь, при отсутствии отрицательного результата теста на COVID-19, въезжающий заполняет эпидемиологическую карту и обязуется находиться в карантине 14 дней. Если на 10-й день тест окажется отрицательным, он может прервать период карантина. Исключения распространяются на транзитных водителей, представителей дипломатической службы и др.


Власти приняли это решение, несмотря на сохраняющуюся тенденцию к увеличению смертельных исходов от заражения COVID-19.

Да!
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