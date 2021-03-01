Власти России обвинили Twitter в злостных нарушениях

Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Запрещенные для распространения в России материалы были квалифицированы следующим образом:

"- про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства – 2336 материалов;

- с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 352 материала;

- про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств – 174 материала".

В пресс-релизе Роскомнадзора отмечается, что в соответствии с российским законодательством, за неудаление запрещенной информации компанию могут оштрафовать на сумму от 800 тыс. до 8 млн руб. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до пятой части годовой выручки Twitter.