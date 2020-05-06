Власти скрывают прибыль банков от перечислений в фонд по борьбе с коронавирусом

Согласно официальным данным министерства финансов, по состоянию на 5 мая, на специально открытые счета в леях, евро и долларах, в общей сложности было перечислено 22 332 771,85 леев. Из них: 22 078 397,83 леев, 585 евро и 13298 долларов.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию, банки не отказались от комиссионных при зачислении пожертвований от населения и предпринимателей.

Со своей стороны, правительство не видит ничего предосудительного в поведении банкиров, не раскрывая информацию о сумме удержанных ими комиссионных из пожертвований.