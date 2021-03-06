Власти в `интересах государства` накопили более 7 миллиардов долларов долга за газ

Об этом сообщил в соцсетях гл.редактор агентства OMEGA Александр Петков, который является одним из миноритарных акционеров молдо-российской газовой компании.

Петков опубликовал официальный ответ ведомства на его запрос с требованием предоставить копии указаний представителю правительства Молдовы, после голосования которого по сделкам с "Газпромом", долг Молдовы за российский газ достиг 7,5 миллиардов долларов.

Получив отказ от Агентства, возглавляемого бывшим адвокатом Игоря Додона и распоряжающегося 35,33% акций газового монополиста, Петков назвал эту правительственную структуру "мафией, покрывающей беспредел в деятельности государства в АО "Молдовагаз".

Для отказа в предоставлении документов, которые не отнесены ни к государственной, ни к коммерческой тайне, была придумана формулировка о том, что "один акционер не обязан предоставлять какие-либо документы другому акционеру". Чиновники прибегли к такой мотивировке, несмотря на то, что речь шла не о будущих заседаниях Общего собрания акционеров, а о прошедших.

В свою очередь, Александр Петков считает, что подобных документов, на основании которых представитель Правительства должен принимать решение при голосовании, просто не существует.

"Всё более чем понятно: Правительство не просто скрывает свои решения в пользу преступных газовых схем. Они подтверждают, что представитель государства действует, исходя из преступных договоренностей по увеличению газового долга Молдовы. А эти преступные договоренности и действия, приведшие к мнимому долгу в 7,5 миллиардов долларов, высокопарно названы "обеспечением энергетической безопасности государства", - прокомментировал он ответ Агентства публичной собственности.



По его мнению, полученный документ является "лишним подтверждением необходимости срочной ликвидации Агентства публичной собственности, являющегося осиным гнездом мафии, и особого внимания Генпрокуратуры к деятельности всех, без исключения, его сотрудников".

"Очевидно также, что без содействия международных структур Молдове из этой преступной схемы не выбраться", - заключил Петков.

Ранее уже сообщалось, что представитель правительства в АО "Молдовагаз", директор одного из управлений Минэкономики Кэлин Негурэ безоговорочно голосует в интересах российского газового гиганта ПАО "Газпром", который контролирует более 63% акций компании.

Благодаря деятельности этого правительственного чиновника, ежегодно долг за неоплаченный в Приднестровье включается в общий объем газа, за который должно расплачиваться АО "Молдовагаз". Долг дочерней компании "Газпрома" – молдо-российского АО "Молдовагаз" уже достиг 7,5 млрд долларов.

Акциями молдо-российского АО "Молдовагаз" владеют "Газпром" (50% + 1 акция), правительство Молдовы в лице Агентства публичной собственности (35,33%) и власти непризнанного Приднестровья (13,44%). Еще 1,23% акций принадлежат физическим и юридическим лицам. С 2006 года, Приднестровье передало свой пакет акций в доверительное управление "Газпрому", который полностью ими распоряжается.