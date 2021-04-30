Власти вновь ввели обязательный ПЦР-тест при въезде в Молдову

Национальная комиссия общественного здоровья собралась вечером в четверг и приняла свое решение после того, как днем ранее Конституционный суд отменил режим Чрезвычайного положения на всей территории Молдовы, что повлекло за собой отмену всех ограничительных антиэпидемиологических мер.

Как сообщается в пресс-релизе правительства по итогам заседания Комиссии, "сохраняются меры эпидемиологической безопасности, установленные и применяемые в период пандемии". "По-прежнему необходимо носить защитные маски во всех общественных местах, соблюдать гигиену рук и физическую дистанцию ​​не менее одного метра", – сообщили в правительстве.

Кроме того, вновь вводятся все меры по пересечению государственной границы.

Согласно этим мерам, при въезде в Молдову необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. При его отсутствии, необходимо заполнить эпидемиологический лист и соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Учебный процесс будет проходить по сценариям, ранее установленным Министерством образования.

Ранее уже сообщалось, что накануне Пограничная полиция сняла все ограничения при пересечении границы Молдовы, обосновывая это решением Конституционного суда от 28 апреля по отмене режима Чрезвычайного положения.

С 29 апреля, при пересечении границы Молдовы Пограничная полиция не требовала наличия негативного теста на коронавирус при въезде в Молдову. Также не требовалось даже нахождения на самоизоляции для приезжих.

28 апреля Конституционный суд отменил постановление парламента о введении режима Чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая, как неконституционное.

Чрезвычайное положение было введено 31 марта на всей территории Молдове в связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией по инициативе трех депутатов от Партии социалистов.

За прошедшие сутки в Молдову въехали 14368 человек.