Внезапно нашлись деньги для закупки вакцины

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В ходе очередного совещания членов правительства в отставке с председателем парламента было объявлено о наличии необходимых бюджетных средств для закупки вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба парламента по итогам совещания.


"Врио премьер-министра подтвердил тот факт, что правительству удалось изыскать финансовые средства, необходимые для закупки вакцин от коронавируса, как следствие ранее озвученного требования предателя парламента", - говорится в пресс-релизе.


В этом же сообщении отмечается, что "порядок закупки вакцин будет обсуждаться на заседании Постоянного бюро парламента с участием врио премьер-министра и государственных секретарей отраслевых министерств".


Известно, что это заседание Постоянного бюро парламента состоится в среду, 10 марта.


Ранее уже сообщалось, что средства из госбюджета будут изысканы для закупки российской вакцины "Спутник V".

Да!
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