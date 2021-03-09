Внезапно нашлись деньги для закупки вакцины

Об этом сообщает пресс-служба парламента по итогам совещания.

"Врио премьер-министра подтвердил тот факт, что правительству удалось изыскать финансовые средства, необходимые для закупки вакцин от коронавируса, как следствие ранее озвученного требования предателя парламента", - говорится в пресс-релизе.

В этом же сообщении отмечается, что "порядок закупки вакцин будет обсуждаться на заседании Постоянного бюро парламента с участием врио премьер-министра и государственных секретарей отраслевых министерств".

Известно, что это заседание Постоянного бюро парламента состоится в среду, 10 марта.

Ранее уже сообщалось, что средства из госбюджета будут изысканы для закупки российской вакцины "Спутник V".