Во врачебном сообществе Румынии разразился скандал

В свою очередь, практически сразу, Коллегия врачей Румынии отреагировала на содержимое Открытого письма.

В связи с появившимся в публичном пространстве Открытом письме, которое начинается с фразы "румынские врачи", Коллегия врачей Румынии считает, что оно "не отражает волю медицинского сообщества в целом и заявляет, что, согласно действующим нормам, CMR представляет учреждение, которое "защищает достоинство и продвигает права и интересы своих членов во всех сферах деятельности, защищает честь, свободу и профессиональную независимость врача при выполнении своей профессии, обеспечивает соблюдение врачами своих обязательств перед пациентом и общественным здоровьем".

"Коллегия врачей Румынии, являясь представительным форумом медиков, поддерживает соблюдение всех необходимых мер по ограничению распространения вируса SARS-CoV-2 в соответствии с действующими правовыми нормами и международными рекомендациями", - отмечается в Заявлении Коллегии.

В то же время, подписавшие Открытое письмо врачи требуют от властей "прекратить политику сохранения состояния, в котором Румыния находится уже год, и вернуться к нормальной жизни", назвав стратегию борьбы с пандемией ошибочной.

Они критикуют обязанность носить маску на открытом воздухе, следить за температурой на входе в магазины и требуют отмены запретов на движение, прекращения продвижения вакцин против COVID. Они также требуют, чтобы врачи могли использовать свои собственные схемы лечения пациентов с COVID, а власти прекратили вызывать психозы и манипулировать статистическими данными.

Ниже, представлен полный текст Открытого письма врачей:

"Мы, подписавшие этот документ, просим президента Иоанниса, парламентариев и власти положить конец политике сохранения состояния, в котором Румыния находится уже год, и вернуться к нормальному состоянию.

В течение последних 12 месяцев, с позиции политических гарантов, вы инициировали, терпели и поощряли неправильную стратегию, направленную против румын. Вы нарушили Конституцию Румынии, международные законы и конвенции о правах пациентов (Конвенция Овьедо) для вируса, заболеваемость и смертность которого аналогичны сезонному гриппу.

Мы, доктора науки, объединенные верой и правдой, обращаем ваше внимание на то, что принятые вами меры либо абсурдны, либо неэффективны, либо нелогичны с научной точки зрения.

В связи с этим мы требуем от вас немедленно:

1. Прекратите обязывать носить маски, особенно на открытом воздухе. Маски - это медицинские устройства, и при неправильном использовании они бесполезны! Более того, после непродолжительного ношения в стерильном помещении они становятся очагами инфекции, поскольку промокают и микробы находят в них идеальную питательную среду. Мы даже не говорим о несоответствующих масках (большинство из них в Румынии). Прекратите заставлять наших детей носить маски в школе! Это вредно, бесчеловечно, унизительно, бессмысленно!

2. Прекратите следить за температурой при входе в магазины или другие учреждения! Определение температуры и эпидемиологическая сортировка, выполняемая "врачами-охранниками", является медицинским действием, которое должно выполняться (в соответствии с законодательством Румынии, а также во всем мире) только квалифицированным персоналом. Мониторинг температуры тела не только незаконен, проводится в неподходящих условиях и с использованием неподходящих инструментов, но и совершенно неэффективен, поскольку лихорадка не является специфическим симптомом только инфекции SARS-Cov2.

3. Хватит нагнетать запреты! Запрещать передвижение граждан через определенные промежутки времени не имеет смысла с эпидемиологической точки зрения. Ограничительными мерами вы дискредитировали полицию и жандармерию. Вы превратили полицию и жандармов в преступников, заставив их применять административные меры, которые грубо нарушают конституцию и законы страны!

4. Прекратите продвигать вакцины против Covid! Румынское и европейское законодательство запрещают рекламу лекарств. Вакцинация - это медицинский акт. Никакие медицинские действия не могут быть выполнены под принуждением или давлением! Сыворотки, которые в настоящее время используются в Румынии, на самом деле являются экспериментальными генными препаратами, которые проходят испытания до 2023 года, и их применение, если население не информировано правильно и полностью, является грубой халатностью, умышленным преступлением против румын.

5. Перестаньте мешать врачам лечить своих пациентов схемами лечения, которые они считают наиболее подходящими для них! Медицина - это свободная профессия, и врачи имеют полную свободу выбирать, какие лекарства, по их мнению, подходят для лечения своих пациентов. Не навязывайте "официальные" терапевтические протоколы против Covid, в которых используются экспериментальные препараты (некоторые оказались неэффективными или даже токсичными), таким образом превращая румынское население в колонию морских свинок.

6. Прекратите дискредитировать и компрометировать медицинское учреждение, медицинский акт, больницы. Любой голос в мире медицины, который осмеливается высказаться публично, кроме официального мнения, дискредитируется самым грубым образом. Положения Кодекса этики врачей, запрещающие врачу иметь право на свободное выражение своего мнения, неконституционны.

7. Прекратите манипулировать медицинской статистикой и заставлять врачей фальсифицировать свидетельства о смерти! Covid объявил умершими людей, умерших от различных патологий. Более того, вы закрыли больницы, запретив румынам доступ к медицинским услугам. Пациенты с хроническими патологиями умирали из-за того, что им некому было лечить или оперировать, в то время как целые палаты, даже целые больницы были пусты под предлогом того, что они будут толпиться из-за ложной пандемии.

8. Остановите неправильную коммуникационную стратегию (возможно, программную) посредством апокалиптических ежедневных объявлений, которая приводит к тяжелой депрессии среди населения и так напугана финансовыми проблемами, возникшими в результате коллапса экономической активности во всех сферах!

В течение более года ежедневно сообщается только (неподдающееся проверке) количество вновь инфицированных, количество тяжелых случаев в реанимации (не поддающееся проверке) и количество смертей (включая смерти пациентов без симптомов Covid), но ничего не сообщается о вылеченных. По этой причине, настроение румын постоянно ухудшается. Напротив, ни слова ободрения, ни уверенности в хорошем будущем. В медицине хорошо известен факт, что низкий моральный дух и стресс вызывают значительное снижение иммунитета.

9. Прекратить кампанию по очернению врачей (особенно в реанимации) и деятельности больниц, поскольку это ведет к снижению доверия населения к системе здравоохранения и отказу или позднему обращению пациентов к врачу, что приводит к увеличению числа пациентов, серьезных случаев, с увеличением стоимости лечения, но также с увеличением количества смертей!

10. Прекратите уничтожение экономики Румынии! Вы по своему усмотрению использовали власть в отношении румынских граждан и компаний, доведя их до банкротства. Вы не разбираетесь в медицине, у вас неквалифицированные или злонамеренные консультанты. Пожалуйста, позвольте врачам заниматься медициной, потому что это их профессия, и поддерживайте их!

11. Прекратите терроризировать население, прекратите вызывать психозы, прекратите манипулировать статистикой! Остановите аварийные состояния / состояния тревоги, мотивированные так называемой "пандемией"! Его не существует, тем более, что это не было заявлено в официальном документе!".