ВОЗ критикует крайне медленные темпы вакцинации в Европе

"Медленные темпы вакцинации продлевают пандемию" - цитирует агентство AFP заявление европейского отделения ВОЗ, отметившее, что число новых случаев в Европе резко возросло за последние пять недель.

"Вакцины - наш лучший выход из пандемии. Они не только работают, но и очень эффективно ограничивают болезнь. Однако использование этих вакцин неприемлемо медленно", - заявил генеральный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге.

"Чтобы внести ясность: нам нужно ускорить процесс (вакцинации), усилить производство, уменьшить барьеры для введения вакцины и использовать даже последнюю имеющуюся дозу", - сказал он. "В настоящее время, ситуация в регионе - это самая тревожная вещь, которую мы смогли наблюдать по прошествии нескольких месяцев", - предупредил представитель ВОЗ.

В регионе ВОЗ в Европе, который включает около 50 стран, в том числе Россию и несколько стран Центральной Азии, число новых смертей, вызванных COVID-19, на прошлой неделе превысило 24 000 и стремительно приближается к порогу в миллион смертей.

Кроме того, количество новых еженедельных случаев в регионе достигло 1,6 миллиона, учитывая, что всего пять недель назад оно упало ниже одного миллиона, отмечает ВОЗ.