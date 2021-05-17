Врачам резко сократили зарплаты

Реаниматологи Кишиневской Больницы скорой медицинской помощи выступили с Открытым письмом на имя президента, в профильное министерство, а также к руководству Больницы, в котором сообщают о резком сокращении зарплат.

Врачи заявляют, что учреждение отказалось от ранее выплачиваемой надбавки к зарплате. По мнению врачей, резкое сокращение зарплат является «серьезным ударом по системе здравоохранения страны и разрушает последние надежды честных врачей».

Медицинские работники обратили внимание руководства на необходимость сделать все возможное для сохранения справедливости в системе оплаты труда врачей, что приведет к окончательной победе над коронавирусом Covid-19 и спасению человеческих жизней.

Директор БСМП Георгий Чокану подтвердил журналистам сокращение зарплат медика. Основным мотивом, по словам директора, является сокращение количества зараженных пациентов.

«Эти медработники получали 100-процентную надбавку к зарплате в связи с ситуацией с пандемией. Еще 100% зарплаты выплачивала больница. Поскольку пандемия длится долго, мы влезли в долги и сократили надбавку на 35%», - заявил Чокану телеканалу TV8.