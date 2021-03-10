Врио премьер-министра направил запрос в парламент о разрешении закупки вакцины

Запрос был рассмотрен в среду на заседании Постоянного бюро, на котором участвовали врио премьер-министра, госсекретарь министерства финансов, а также врио министра здравоохранения.

Врио премьер-министра Аурелиу Чокой сообщил, что правительство изыскало 137 млн. леев для закупки 1 млн. доз вакцины, заверив, что правительство не намерено благоприятствовать лишь одному производителю.



Действующее законодательство не позволяет правительству в отставке распоряжаться бюджетными средствами по не предвиденному бюджетом назначению.

Упомянутая законодательная инициатива будет рассмотрена на заседании парламента в пятницу.