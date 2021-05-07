Все трое беглых подростка-уголовника задержаны

В четверг, спустя почти двое суток, беглецы были задержаны в Резинском районе. За 100 км от тюрьмы, из которой был совершен побег, они попали на двух поочередно угнанных автомобилях.

Как сообщается в пресс-релизе Генерального инспектората полиции, двое из бежавших были задержаны в районе села Бучушка Резинского района, а третий скрывался в лесу в Цыпова.

Поданным полиции, беглецы намеревались перебраться на другой берег Днестра, в приднестровский регион.



Ранее уже сообщалось, что заключенные бежали через окно банной комнаты тюрьмы в Гоянах 4 мая, примерно в 21.00.

Сбежавшие были осуждены к различным срокам заключения за кражи и разбой.