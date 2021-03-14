За Полярным кругом открылась первая в мире подледная галерея искусств

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Уникальная выставка открылась в заливе Нильмогуба Лоухского района, в Карелии.

Об этом в Инстаграме сообщил глава республики Артур Парфенчиков.


"На уникальной выставке представлены фотографии Виктора Лягушкина, сделанные подо льдом Белого моря, а также скульптуры, инсталляции и картины маслом художника Дениса Лотарёва. Таким образом авторы хотят показать людям удивительный подледный мир и обратить внимание на проблему таяния ледников и изменения климата", - сообщил российский чиновник.

Окунуться в галерею можно до начала таяния льдов в середине апреля.


Вход свободный, но у гостей должен быть опыт погружений с аквалангом и дайверская сертификация. Выставку уже посетили дайверы из России, Китая, Германии и Франции.

Да!
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