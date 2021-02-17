Заказное уголовное дело против мэра Вулканешт развалилось в суде

Об этом сообщается на сайте города Вулканешты.

"Я был уверен в том, что суд пересмотрит и вынесет правильное решение, поэтому с решением суда согласен. Я благодарен за объективное рассмотрение дела и справедливого решения суда. Хочу в очередной раз обратиться к советникам фракции социалистов: Вас народ выбирал не для того, чтобы вносить склоки и кляузничать по таким инстанциям, как прокуратура, НЦБК, суды, полиция, а для того чтобы мы вместе с вами решали насущные проблемы города. Предлагаю перестать заниматься подобными действиями и начать работать.", - прокомментировал Петриоглу решение суда.

Ранее такое же решение вынесла Апелляционная палата, оправдав заместителя Петриоглу, Михаила Иванчоглу.

В октябре 2020 года Петриоглу и Иванчоглу по запросу НЦБК отстранили от должности на 10 месяцев. По версии НЦБК в ходе государственных закупок они якобы разделили тендер по закупке брусчатки, для того, чтобы уйти от процедуры проведения госзакупки