Заказное уголовное дело против мэра Вулканешт развалилось в суде

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Суд оправдал действия мэра Вулканешт Виктора Петриоглу и признал необоснованными требования Национального центра по борьбе с коррупцией об отстранении его с должности.

Об этом сообщается на сайте города Вулканешты.


"Я был уверен в том, что суд пересмотрит и вынесет правильное решение, поэтому с решением суда согласен. Я благодарен за объективное рассмотрение дела и справедливого решения суда. Хочу в очередной раз обратиться к советникам фракции социалистов: Вас народ выбирал не для того, чтобы вносить склоки и кляузничать по таким инстанциям, как прокуратура, НЦБК, суды, полиция, а для того чтобы мы вместе с вами решали насущные проблемы города. Предлагаю перестать заниматься подобными действиями и начать работать.", - прокомментировал Петриоглу решение суда.


Ранее такое же решение вынесла Апелляционная палата, оправдав заместителя Петриоглу, Михаила Иванчоглу.


В октябре 2020 года Петриоглу и Иванчоглу по запросу НЦБК отстранили от должности на 10 месяцев. По версии НЦБК в ходе государственных закупок они якобы разделили тендер по закупке брусчатки, для того, чтобы уйти от процедуры проведения госзакупки

Да!
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