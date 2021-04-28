Зам. генерального прокурора спровоцировал новый скандал по теме Конституционного суда

Встреча Попова с Лупашку имела место в кафе одной из АЗС и была запечатлена на видео, которое оказалось в распоряжении телеканала TV8.

Несмотря на это, зам.генпрокурора Попов отрицает факт встречи с Лупашку "в последнее время".

В свою очередь, депутат партии PAS Серджиу Литвиненко назвал произошедшее "беспределом" и потребовал отставки Руслана Попова.

"Несмотря на то, что в субботу, то есть накануне, я обратился в Генеральную прокуратуру по поводу совершения Лупашку преступления в виде узурпации официальной функции. Попов отрицал, что встречался с Лупашку. То есть он солгал, несмотря на то, что он говорил с уголовником Лупашку минут 40. О чем 40 минут глава по уголовному преследованию может поговорить с кем-то, в отношении которого запрашивается уголовное преследование? Этот беспредел должен прекратиться, а заместитель генерального прокурора Руслан Попов должен уйти в отставку, или быть уволенным", — написал Литвиненко на своей странице в Facebook, добавив, что таким образом можно сохранить видимость того, что "эта прокуратура не полностью контролируется путчистами и изгоями".

Тайная встреча прокурора Руслана Попова с Борисом Лупашку может подтвердить ранее высказанные обвинения в контроле Игоря Додона над руководством Генеральной прокуратуры.

Лупашку был назначен судьей КС парламентским большинством Додона-Шора 23 апреля и даже был приведен к присяге. Тогда же, было принято постановление об отставке главы Конституционного суда Домники Маноле. Оппозиция обвинила правящую коалицию в узурпации власти. В течение нескольких, с различными тяжкими обвинениями в адрес коалиции выступили лидеры западных структур и стран, осудив действия властей Молдовы по ограничению независимости КС.

26 апреля Лупашку подал в парламент и Конституционный суд заявление об отказе от должности.