Заведующий реанимацией предупредил об опасности возобновления учебного процесса

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Принятое властями решение о возобновлении очной формы обучения для учеников младших и старших классов приведет к резкому увеличению заболеваний коронавирусом.

Об этом заявил в эфире телеканала TV8 заведующий отделением реанимации Кишиневской Больницы скорой медицинской помощи Адриан Белый.


Реаниматолог абсолютно авторитетно заявил, что возобновление учебного процесса приведет к тому, что "через две недели нашими пациентами станут родители и бабушки-дедушки школьников".


Он также сообщил, что все места в отделении реанимации заняты, а нуждающиеся ожидают помещения в отделение в специальных изоляторах.


"В настоящий момент мы отмечаем омоложение тяжелых форм примерно на 10 лет и рост смертности пациентов, попадающих в реанимацию, несмотря на то, что используем международные протоколы лечения", - добавил глава реанимационного отделения Кишиневской Больницы скорой медицинской помощи.


Ранее власти Кишинева приняли решение возобновить с 16 марта очную форму обучения для учеников младших и старших классов, несмотря на зарегистрированный резкий рост смертности от COVID-19.

Да!
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