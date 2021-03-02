Здание Администрации президента было 'заминировано' пьяным жителем Единец

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Полиция в течение нескольких часов разыскала сообщившего о минировании здания Администрации президента.

Как сообщил Национальный Инспекторат расследований, звонок о заложенной в здании бомбе поступил по телефону 112 в 19.19, 2 марта.


Звонивший угрожал, что взорвет здание президентуры. После звонка, в здании провели оперативные мероприятия сотрудники Bombteh и оперативная группа инспектората полиции Буюкан, а также сотрудники Службы госохраны.


Спустя 2 часа, полиции удалось отыскать звонившего. Им оказался 59-летний житель Единец, позвонивший в состоянии алкогольного опьянения.


Задержанному грозит наказание в виде крупного штрафа или до 2 лет тюрьмы.

Да!
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