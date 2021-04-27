Зеленский дарит килограммовые золотые украшения своим коллегам-президентам

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Подаренное президентом Украины Владимиром Зеленским золотое колье весом в 1,14 кг было передано в коллекцию Национального исторического музея Молдовы.

Об этом сообщила администрация президента Молдовы Майи Санду, уточнив, что было принято решение передать в музейный фонд копию Пекторали из кургана Толстая Могила, представляющего из себя золотое колье диаметром 30 см.


В администрации президента уточнили что золотое колье было подарено Владимиром Зеленским в ходе официального визита Майи Санду в Киев.


Посетители Национального исторического музея смогут увидеть украшение в рамках постоянной выставки после Пасхальных праздников.


Пектораль из кургана Толстая Могила датируется IV в. до нашей эры. Она была найдена в июне 1971 года во время археологических исследований захоронения в кургане Толстая Могила, в тогдашней Днепропетровской области Украины.


Считается, что пектораль была изготовлена греческими мастерами-ювелирами по заказу знатных скифов. Оригинал хранится в Киевском Музее исторических драгоценностей Украины и включена в Исторический фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Украины.

Да!
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