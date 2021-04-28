Зеленский готов встретиться с Путиным в Ватикане

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Ватикан является идеальным местом для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить установление мира на Донбассе.

Об этом Зеленский заявил в интервью итальянской газете La Repubblica.


"Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего", - заявил Зеленский, добавив, что "Папа Римский по своему призванию является пророком мира".


Владимир Зеленский высказал уверенность в том, что встреча с Владимиром Путиным обязательно состоится.


Ранее уже сообщалось, что Зеленский дал указания руководителю своей Администрации Олегу Ермаку начать консультации с представителями Кремля о дате и месте возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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