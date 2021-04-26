Зеленский не исключил встречи с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже дал поручение главе своей Администрации готовиться к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский заявил в комментарии телеканалу Украина 24.


"Все идет к тому, что эта встреча произойдет…Я дал поручение главе Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связался с администрацией Путина – и они нашли взаимопонимание, сроки и место, где мы можем встретиться", – сказал президент Украины.


Он отметил, что для него главное – суть разговора, а место и время встречи – "это уже детали".


20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.


В ответ, Путин предложил встретиться Зеленскому в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса.

Да!
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