Зеленский не исключил встречи с Путиным

Об этом Зеленский заявил в комментарии телеканалу Украина 24.

"Все идет к тому, что эта встреча произойдет…Я дал поручение главе Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связался с администрацией Путина – и они нашли взаимопонимание, сроки и место, где мы можем встретиться", – сказал президент Украины.

Он отметил, что для него главное – суть разговора, а место и время встречи – "это уже детали".

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.

В ответ, Путин предложил встретиться Зеленскому в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса.