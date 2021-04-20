Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса

Обращаясь к украинцам, Зеленский призвал обсудить вопросы, стоящие сегодня перед Украиной, и напомнил, что возле украинских границ сконцентрировано большое количество российских войск.

"Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего", – заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина не хочет войны, но готова к ней, и призвал граждан соблюдать информационную гигиену и не поддаваться на провокации.

Президент Украины заявил, что его страна понимает все возможные сценарии и знает, что будет делать в ответ при любом развитии ситуации.

"Мы не боимся, у нас есть невероятная армия и невероятные защитники", – сказал Зеленский, отметив поддержку Украины со стороны международного сообщества.

Кроме того, президент Украины обратился к своему российскому коллеге и сказал, что готов с ним встретиться в любой точке Донбасса.

"Отдельно я хочу обратиться к нашему северному соседу. Однажды, президент России сказал: если драка неизбежна – нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней", - отметил Зеленский.

"В отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. Нельзя кого-то защитить, нападая. Невозможно освободить кого-то, захватив. Невозможно привезти мир на танке людям, которые не понимают, от кого их хотят защитить постоянно. И почему для этого их могут обстрелять или бомбить. В том числе, оставшимся в живых нашим старикам, которые освобождали, между прочим, эту землю от нацистов и не понимают, почему их мирная жизнь спустя 75 лет вновь оказалась под угрозой войны", - подчеркнул глава украинского государства.

Он отметил, что несмотря на общее прошлое, Украина и Россия по-разному смотрят в будущее. "Мы – это мы. А вы – это вы. Но это не обязательно проблема, это – возможность. Как минимум – возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь", - призвал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что на состоявшихся вчера и сегодня заседаниях советников "Нормандской четверки" обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня, но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление.

"При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же мне понимать? Я прекрасно всё понимаю. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти ещё дальше и предложить Вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война. " - подытожил свое видеообращение президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия у украинской границы в конце марта, на фоне обострения конфликта между официальным Киевом и непризнанными ДНР и ЛНР.