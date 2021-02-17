Железнодорожники намерены прекратить движение поездов

Ранее уже сообщалось, что с 14 января нынешнего года сотрудники Железной дороги находятся в вынужденном (техническом) простое. На предприятии идут массовые сокращения персонала, задействованного в пассажирских перевозках, а руководитель ЖДМ заявил о необходимости сокращения порядка 15% сотрудников предприятия, в связи с угрозой банкротства.