Железнодорожники намерены прекратить движение поездов

Работники Окницкого железнодорожного узла Молдавской железной дороги направили телеграмму руководству предприятия, в которой потребовали выплатить задолженность по зарплате, которая на Железной дороге сложилась с октября.
Движение поездов планируется прекратить с 22 февраля
"Если не будет погашена задолженность по заработной плате до 22/02/21 г., ж/д узел Окница останавливает полностью движение всех поездов", - говорится в телеграмме, опубликованной в соцсетях лидером партии "Европейские левые" Григорием Петренко.
С марта прошлого года прекращено движение международных поездов
Ранее уже сообщалось, что с 14 января нынешнего года сотрудники Железной дороги находятся в вынужденном (техническом) простое. На предприятии идут массовые сокращения персонала, задействованного в пассажирских перевозках, а руководитель ЖДМ заявил о необходимости сокращения порядка 15% сотрудников предприятия, в связи с угрозой банкротства.
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